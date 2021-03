Actualidade

Um tribunal regional brasileiro aprovou um recurso que defendia o direito do Governo do Brasil, presidido por Jair Bolsonaro, e do Exército em celebrar o golpe militar de 1964, informou hoje a deputada que moveu a ação.

Por quatro votos contra um, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu aval a um recurso da Advocacia-Geral da União (AGU, órgão que defende o executivo em processos judiciais), decidindo que Governo e Exército podem celebrar a data que deu origem à ditadura militar no Brasil.

"Inaceitável! O judiciário acaba de autorizar o Governo Bolsonaro a comemorar a ditadura militar. Comemorar assassinatos, torturas e estupros [violações sexuais]? A perversidade? Vamos recorrer da decisão! Mais do que nunca, é hora de defender a vida, não de comemorar mortes!", escreveu na rede social Twitter a deputada federal Natália Bonavides, do Partido dos Trabalhadores (PT).