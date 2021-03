Actualidade

O Governo Regional da Madeira afirmou hoje esperar "celeridade na investigação" ao Contrato de Concessão do Centro Internacional de Negócios, que desencadeou hoje buscas efetuadas pela Polícia Judiciária em várias instalações do executivo insular.

"O Governo Regional apenas espera celeridade na investigação, para que a verdade dos factos seja apurada e para que quaisquer dúvidas - ainda que vergonhosamente suscitadas por denúncias anónimas e com propósitos de baixa política claramente identificados - sejam devidamente esclarecida", lê-se no comunicado distribuído pelo gabinete da Presidência do Executivo da Madeira.

Várias instalações do governo madeirense e a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira foram hoje alvo de buscas pela Polícia Judiciária relacionadas com a adjudicação da concessão de exploração da Zona Franca, anunciou o Ministério Público.