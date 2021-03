Actualidade

O Banco Mundial anunciou hoje que aprovou um apoio ao orçamento de Angola no valor de 700 milhões de dólares para ajudar na recuperação da economia num contexto de crise agravada pela pandemia de covid-19.

"O Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou uma Operação de Desenvolvimento de Políticas no valor de 700 milhões de dólares [584 milhões de euros] para continuar a apoiar o governo de Angola na inclusão social e financeira e para fortalecer o ambiente institucional e macro-financeiro do país de forma a que conduza a um crescimento liderado pelo setor privado", lê-se num comunicado enviado esta noite à Lusa.

Desde 2015, diz o Banco Mundial, "Angola tem estado numa crise económica e financeira devido à perda de receita fiscal, especialmente do petróleo, e opções limitadas de financiamento", o que levou a que a margem orçamental para fazer face à pandemia de covid-19 tenha sido "constrangida pelo limitado espaço orçamental".