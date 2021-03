Covid-19

O México registou 789 mortes causadas por covid-19 e 6.455 casos nas últimas 24 horas, informaram na quarta-feira as autoridades mexicanas.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 195.908 óbitos e 2.175.462 casos confirmados de covid-19.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).