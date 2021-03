Covid-19/Um ano

O ministro da Saúde cabo-verdiano, Arlindo do Rosário, afirma que a insularidade e a população jovem podem explicar as reduzidas consequências sanitárias da pandemia de covid-19 no país, mas sublinha que as decisões rápidas também foram decisivas.

O primeiro caso de covid-19 em Cabo Verde foi diagnosticado em 19 de março, na ilha da Boa Vista, num turista inglês que acabaria por morrer poucos dias depois. Ao fim de um ano - nesta quarta-feira - Cabo Verde contava 16.250 casos do novo coronavírus diagnosticados, 15.599 recuperados e 158 mortos por complicações associadas à doença.

Contas feitas, num balanço do primeiro ano de pandemia em Cabo Verde feito à agência Lusa, o ministro Arlindo do Rosário explica tratar-se de uma taxa de letalidade (percentagem de mortos entre casos diagnosticados) que se "aproxima" de 1%, e uma taxa de mortalidade de cerca de 2,5 por cada 10.000 habitantes.