Covid-19/Um ano

Um turista inglês foi o primeiro doente com covid-19 em Cabo Verde, em 19 de março de 2020, na ilha da Boa Vista, mas um ano depois a Praia é o concelho mais fustigado, com 43% dos mais de 16 mil casos confirmados.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, Cabo Verde contava no final do dia 17 de março com um acumulado de 16.250 casos, distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas do arquipélago, que provocaram 158 mortos por complicações associadas diretamente à doença no espaço de um ano.

Desses totais, 6.945 casos foram diagnosticados só no concelho da Praia (43% do total), ilha de Santiago, tendo a capital somado ainda 68 óbitos (também 43%).