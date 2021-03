Covid-19/Um ano

A vacina da Pfizer contra a covid-19 vai ser administrada hoje a seis profissionais de saúde da Praia, antecedendo o início da campanha de vacinação em Cabo Verde, sexta-feira, precisamente um ano depois da chegada da pandemia ao arquipélago.

De acordo com fonte governamental, a administração da vacina, pela primeira vez no país, será feita no Centro de Saúde da Achada de Santo António, na capital cabo-verdiana, pelas 10:00 locais (11:00 em Lisboa) a seis profissionais de saúde, correspondendo à abertura da primeira caixa com doses.

A primeira a ser vacinada será a enfermeira mais velha daquela unidade de saúde.