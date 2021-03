Actualidade

A associação cultural MiratecArts, criada nos Açores pelo luso-canadiano Terry Costa, conquistou o "Prémio de Melhor Empresa Internacional de Eventos e Festivais de Artes", pela publicação britânica LUXlife, disse hoje à agência Lusa uma fonte próxima da organização.

"Numa altura em que a MiratecArts está a comemorar nove anos de programação e receber um prémio internacional sabe bem. O que quer dizer, que de um pequeno cantinho de uma ilha no meio do oceano, podem-se mover montanhas. Ficámos contentíssimos por sermos nomeados e ainda mais por termos sido premiados numa categoria tão distinta como esta, em que só existe um prémio anual no mundo nesta categoria", disse Terry Costa, de 46 anos, diretor artístico da MiratecArts.

O prémio foi atribuído pela publicação britânica LUXlife, na sequência dos Prémios de Excelência Global e vem "incentivar a continuação do desenvolvimento do trabalho na promoção da cultural local".