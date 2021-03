Actualidade

O presidente executivo do Banco CTT, Luís Pereira Coutinho, afirmou, em entrevista à Lusa, no dia que a instituição financeira cumpre cinco anos de vida, que esta "vai ter um ano 2021 com grandes progressos".

Lançado em 18 de março de 2016, o Banco CTT conta atualmente com cerca de 600 mil clientes e atingiu, no ano passado, o primeiro resultado líquido positivo, de 200 mil euros.

"Ao fim de cinco anos demos lucros, chegámos ao 'break-even' [equilíbrio]", afirmou Luís Pereira Coutinho, salientando que isso é "um grande motivo de satisfação para toda a equipa do banco" e todos "estão verdadeiramente orgulhosos".