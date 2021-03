Actualidade

O presidente executivo do Banco CTT, Luís Pereira Coutinho, disse, em entrevista à Lusa, que "existem todas as condições para uma grande retoma económica" em Portugal se "forem bem aproveitadas as condições que existem".

Luís Pereira Coutinho falava à Lusa a propósito dos cinco anos do Banco CTT, que hoje se assinalam, tendo a instituição registado no ano passado, pela primeira vez na sua histórica, um resultado líquido positivo.

Questionado sobre para quando a retoma económica em Portugal, o gestor apontou o próximo ano, se as condições que existem forem aproveitadas.