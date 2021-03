Actualidade

O lucro da Sonae caiu no ano passado 57,2%, face a 2019, para 71 milhões de euros, "impactado pela pandemia", com efeitos a nível operacional e no que respeita à reavaliação de ativos, divulgou hoje o grupo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae adianta que "apesar dos impactos negativos causados pela covid-19, tanto a nível operacional como no que diz respeito à reavaliação de ativos, o resultado líquido da Sonae atribuível a acionistas foi positivo e atingiu 71 milhões de euros em 2020".

Em igual período, o volume de negócios consolidado subiu 6,1% em termos homólogos para 6.827 milhões de euros, "devido sobretudo ao contributo positivo da Sonae MC e da Worten", refere o grupo.