O procurador Adão Carvalho será eleito no sábado novo presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), sucedendo a António Ventinhas.

Adão Carvalho apresenta a única lista concorrente ao SMMP sob o lema "Autonomia, Valorização e Transparência".

Em vésperas do ato eleitoral, Adão Carvalho, que foi secretário-geral do SMMP no mandato de António Ventinhas, considerou, em declarações à agência Lusa, que o Ministério Público (MP) atravessa "uma grave crise de falta de magistrados, decorrente dos sucessivos anos de abertura de vagas no CEJ em número inferior ao dos magistrados que, entretanto, foram saindo do ativo", recordando que houve dois anos sem abertura de vagas.