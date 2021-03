Actualidade

O desembargador Manuel Soares será reeleito, no sábado, para a liderança da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) no próximo triénio ao concorrer às eleições em lista única, sob o lema "pelos juízes, pela justiça".

"Mais justiça, mais influência, mais cidadania, mais associativismo e mais comunicação", são os cinco princípios orientadores da lista candidata à renovação do mandato.

No seu programa de ação, Manuel Soares e a sua equipa pugnam por garantias de independência, integridade e dignidade da justiça e do estatuto do juiz, pela promoção dos valores da ética judicial, o respeito pela independência e qualidade na gestão do sistema de justiça e rejeição da funcionalização do juiz e também melhores condições de trabalho, formação e valorização profissional.