Actualidade

O Conselho de Administração da Sonae anunciou hoje que vai propor à assembleia-geral de acionistas o pagamento de um dividendo de 0,0486 euros por ação, um aumento de 5% face ao anterior anterior.

O lucro da Sonae caiu no ano passado 57,2%, face a 2019, para 71 milhões de euros, "impactado pela pandemia", com efeitos a nível operacional e no que respeita à reavaliação de ativos.

"Tendo em vista os resultados líquidos do exercício de 2020, e de acordo com a nossa política de dividendos, o Conselho de Administração irá propor à assembleia-geral anual de acionistas o pagamento de um dividendo de 0,0486 euros por ação, 5% acima do dividendo distribuído no último ano", refere o grupo liderado por Cláudia Azevedo, no comunicado de resultados do ano passado.