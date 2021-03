Actualidade

O investimento da Sonae aumentou 25,7% no ano passado, face a 2019, para 502 milhões de euros, o que "demonstra a força financeira do grupo e confiança nas atuais estratégias dos seus negócios", divulgou hoje a empresa.

O lucro da Sonae caiu 57,2%, em termos homólogos, para 71 milhões de euros, "impactado pela pandemia", com efeitos a nível operacional e no que respeita à reavaliação de ativos.

"Apesar do contexto, a Sonae continuou a apostar no desenvolvimento dos seus negócios, tendo o investimento total atingido os 502 milhões de euros, mais 25,7% ou 103 milhões de euros do que no ano anterior", adianta o grupo liderado por Cláudia Azevedo, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).