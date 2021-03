Actualidade

Pelo menos nove membros do exército afegão morreram hoje num acidente com um helicóptero militar na província de Maidan Wardak, no centro do Afeganistão, cujas causas continuam por apurar.

O acidente do helicóptero Mi-17 ocorreu no distrito de Behsud, matando quatro pilotos e cinco membros das forças de segurança, disse o Ministério da Defesa, em comunicado.

"O Ministério da Defesa está a investigar e a recolher informações sobre o que aconteceu", lê-se na nota.