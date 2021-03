Covid-19

As autoridades timorenses anunciaram hoje 12 novos casos de covid-19 em Díli e um em Viqueque, com um paciente recuperado, elevando para 119 o total de casos ativos no país, um novo máximo, anunciou um porta-voz.

Em conferência de imprensa online, para minimizar o risco de contágio, Rui Araújo, coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), revelou ainda dados que mostram o aumento de testes que estão a ser conduzidos.

Assim, desde o início do ano, as autoridades timorenses realizaram quase 17 mil testes, sendo que praticamente metade foram recolhidos só no mês de março, o que equivale a uma média de 470 nos últimos 17 dias.