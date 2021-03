Actualidade

A poesia quinhentista de Francisco Rodrigues Lobo é revelada pela música de Rita Redshoes no domingo, numa atuação no Castelo de Leiria que marca o encerramento do festival Ronda Leiria Poetry Festival.

Quatro séculos separam a obra de Rodrigues Lobo (1574-1621), conhecido como "o poeta do Lis", rio de Leiria - de onde era natural - das composições de Rita Redshoes, que aceitou o desafio da organização do festival de poesia Ronda para musicar textos do poeta.

"Não era conhecedora da obra, embora já tivesse ouvido falar dele enquanto contemporâneo de Camões, e fiquei curiosa", conta à agência Lusa.