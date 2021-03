Actualidade

A presidente executiva da Sonae, Cláudia Azevedo, afirmou que "2021 não será um ano fácil", apesar de acreditar que "os avanços científicos irão rapidamente controlar a pandemia".

O lucro da Sonae caiu no ano passado 57,2%, face a 2019, para 71 milhões de euros, "impactado pela pandemia", com efeitos a nível operacional e no que respeita à reavaliação de ativos, divulgou hoje o grupo em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Cláudia Azevedo, citada no comunicado, referiu que "2020 foi um ano diferente" porque a "pandemia covid-19 impactou cada aspeto" da vida de cada um e desafiou a todos, enquanto organização.