A cidade de Castelo Branco foi hoje distinguida como Região Europeia Empreendedora (EER), galardão atribuído pelo Comité das Regiões e que o presidente da Câmara considera ser o reconhecimento europeu do trabalho feito ao nível do empreendedorismo e do desenvolvimento.

"Felizmente, fomos distinguidos e Castelo Branco é, depois de Lisboa, em 2015, a segunda cidade portuguesa a receber o prémio de Região Empreendedora Europeia, o que é um grande motivo de orgulho e satisfação, pois estamos a ver o nosso trabalho ser reconhecido ao nível europeu", afirmou José Augusto Alves.

O autarca discursava durante a cerimónia de divulgação do prémio EER, feita a partir de Bruxelas, numa cerimónia promovida pela Câmara de Castelo Branco que decorreu no Cineteatro Avenida.