Actualidade

As peixeiras do Mercado de Angeiras, em Matosinhos, tiveram de se reinventar devido à pandemia de covid-19 e começaram, algumas delas, a entregar o peixe em casa dos clientes para evitar quebras maiores na faturação.

Apesar do "entra e sai constante" de gente no mercado, de frente para o mar, as peixeiras são unânimes em dizer à Lusa que as vendas baixaram entre 40 a 50%, muito devido ao fecho dos restaurantes, que ladeiam este espaço e as ruas daquela localidade piscatória, no distrito do Porto.

Para compensar essas perdas, algumas delas decidiram aventurar-se e fazer entregas em casa, publicitando o serviço na rede social Facebook que permite, dessa forma, que os clientes tenham à mesa peixe fresco e amanhado sem ter de sair de casa e à distância de uma mensagem ou telefonema.