Actualidade

A primeira criação para crianças da companhia Cão Solteiro, "Azul Vermelho Azul Manteiga", estreia-se a 27 de março, Dia Mundial do Teatro, nas páginas do LU.Ca e d'A Oficina, onde ficará disponível até ao dia seguinte.

Em 03 e 04 de abril, a peça, que mobiliza intérpretes como Patrícia da Silva e Paula Sá Nogueira, criadores como o cineasta André Godinho, o artista Vasco Araújo e o músico Filipe Sambado, também estará disponível no formato 'online', na página do Teatro Municipal do Porto.

"Azul Vermelho Azul Manteiga" é um espectáculo para crianças, a partir dos livros de historiador Michel Pastoureau, especialista em simbologia, do artista plástico Josef Albers, mestre da Bauhaus, expoente do abstracionismo, teórico e professor de arte, e do filósofo Ludwig Wittgenstein, autor de "Anotações sobre as Cores", que utiliza jogos de linguagem para discorrer sobre a sua perceção.