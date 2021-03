Covid-19

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) afirmou hoje que a falta de turistas espanhóis, pelo encerramento de fronteiras, e portugueses, impedidos de circular no país, na Páscoa é "uma machadada grande" no setor.

"As expectativas são bastante más (...). Não só pela falta de turistas espanhóis, provocada pelo encerramento de fronteiras [motivado pela pandemia de covid-19], mas também pelas restrições à circulação, por parte dos turistas nacionais (...). É, de facto, uma machadada grande", afirmou à agência Lusa Luís Pedro Martins.

Para a Semana Santa, o presidente da TPNP estima taxas de ocupação na hotelaria da região Norte a oscilarem "entre os 5 e os 10%".