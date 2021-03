Actualidade

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse hoje perante o Parlamento Europeu que o pacote de recuperação 'NextGenerationEU' acordado pela União Europeia para superar a crise da covid-19 "deve tornar-se operacional sem demoras".

Intervindo, por videoconferência, num debate com a comissão de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu (PE), Lagarde apontou que, no atual contexto em que a pandemia continua a ter um impacto negativo na atividade económica da zona euro, a política orçamental pode também atuar como um catalisador, além de prestar o necessário apoio "temporário e orientado" às empresas e famílias.

"O pacote 'NextGenerationEU' deve tornar-se operacional sem demoras. Nas próximas semanas, os Estados-membros devem assegurar uma ratificação atempada da decisão de recursos próprios e devem finalizar os seus planos de recuperação e de resiliência", disse.