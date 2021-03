Actualidade

A Casa do Cinema Manoel de Oliveira lançou hoje no Serralves Online Experience (SOLE) o episódio introdutório da rubrica #1MinutoParaMuitasImagens, dando início a uma série de ensaios em vídeo, de muito curta duração, sobre a obra do cineasta.

No primeiro episódio de #1MinutoParaMuitasImagens, o diretor da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, António Preto, explica "a urgência desta imersão no universo fílmico de Oliveira", partindo do próprio título da rubrica.

#1MinutoParaMuitasImagens é uma evocação da série que Agnès Varda criou em 1983 ("Une minute pour une image") e que, ao longo de 14 anos e mais de 170 episódios, foi pretexto para pensar a fotografia através de um contacto direto com as imagens.