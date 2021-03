Covid-19

O comércio digital aumentou o seu peso no total das compras em Portugal de 10% para 18% no último ano, desde o início da pandemia de covid-19, de acordo com um estudo da SIBS.

A entidade que gere o Multibanco deu conta, num comunicado, dos resultados de um relatório sobre a evolução do consumo em Portugal nos últimos 365 dias, no dia em que se assinala a declaração do primeiro estado de emergência.

"Entre os indicadores mais relevantes desta análise, que permitem medir as alterações nos hábitos de consumo dos portugueses, destaca-se o comércio digital, representando já 18% do total de compras eletrónicas em Portugal - valor que praticamente duplicou face ao período pré-pandemia - e o aumento do peso dos pagamentos digitais, nomeadamente com o MB Way no telemóvel, que mostram um crescimento significativo face ao período homólogo - duas a quatro vezes superior", tanto no 'online' como nas compras em loja, adiantou a SIBS.