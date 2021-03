Actualidade

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) contestou hoje o arquivamento da averiguação do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) às procuradoras que ordenaram vigiar jornalistas no caso e-toupeira, conhecido na terça-feira, admitindo recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

"O SJ levará até às últimas consequências a defesa deste caso, que considera um precedente grave - para jornalistas e cidadãos --, admitindo recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, se for caso disso", ameaça o sindicato, anunciando a intenção de o caso ser avaliado "por outras instâncias, em defesa da liberdade de imprensa".

Para o sindicato, a decisão de arquivamento do CSMP, conhecida na terça-feira, criou "um precedente grave" e "consente uma clara violação do sigilo profissional" dos jornalistas, e da proteção das fontes de informação, "colocando constrangimentos ao exercício" da profissão.