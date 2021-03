Actualidade

A Ação Cooperativista considera que o Governo está a apressar a finalização do Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, sustentando que não estão reunidas as condições necessárias para o aprovar em Conselho de Ministros a 22 de abril.

Em comunicado, a estrutura manifesta "perplexidade" face à declaração feita na quarta-feira, no parlamento, pelo primeiro-ministro, António Costa, de que o Estatuto seria aprovado naquela data, porque "contradiz a informação partilhada" com estruturas, grupos formais e informais, representativos do setor, que estão a trabalhar na sua redação, e cuja última reunião decorreu na terça-feira.

"Para além desta contradição, é com alarme e preocupação que recebemos este anúncio, dado o grau de complexidade do Estatuto que está a ser redigido, a quantidade de entidades representativas do setor em diálogo, com visões muito distintas, e que estão a procurar harmonizar-se, e - talvez o mais grave de tudo - o ponto de situação em que se encontra, que é muito distante de uma primeira redação que reflita a importância do que aqui está em causa", argumenta a estrutura, que tem participado na discussão com a tutela.