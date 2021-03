Covid-19

O Crédito Agrícola contava com 2.654 milhões de euros em moratórias no final de 2020, sobretudo concedidas a empresas, divulgou hoje o grupo.

"No final de dezembro de 2020, as moratórias aprovadas pelo Crédito Agrícola totalizavam 2.654 milhões de euros, dos quais 76,5% concedidas a empresas", pode ler-se no comunicado do grupo acerca dos resultados de 2020 (lucro de 86,5 milhões de euros).

Além das empresas, as moratórias do Crédito Agrícola abrangeram também a habitação (14,5%) e outros créditos a particulares (9,0%), "num total de 31.572 contratos".