PRR

O presidente executivo (CEO) do grupo Indaqua defendeu hoje que os operadores privados no setor da água tenham "as mesmas condições de acesso" que as entidades públicas aos fundos da denominada 'bazuca' europeia, para potenciar a sua execução.

"Numa altura em que Portugal se prepara para receber o maior volume de fundos comunitários alguma vez alcançado, deveriam ser criadas as condições para potenciar a maior execução de fundos envolvendo todos os operadores, incluindo os privados, que têm condições para complementar os fundos com investimento nacional, de forma a maximizar cada euro disponibilizado por Bruxelas", sustentou Pedro Perdigão em declarações à agência Lusa.

De acordo com o CEO da Indaqua, se no caso do PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (lançado há seis anos e atualmente em fase final) "os operadores privados tivessem tido as mesmas condições de acesso aos fundos comunitários para o setor da água, a taxa de execução poderia ser muito superior" aos atuais cerca de 60% registados nesta área.