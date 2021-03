Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 18 mar 2021 (Lusa) - O sismo hoje sentido na região de Lisboa, considerado pequeno pelas autoridades, ocorreu numa zona sismicamente ativa do vale inferior do Tejo que foi responsável por alguns sismos históricos como os de 1531 e o de Benavente, em 1909.

Em declarações à agência Lusa, o chefe de divisão de geofísica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Fernando Carrilho, disse que o sismo, de magnitude 3,4 na escala de Richter e que teve uma intensidade estimada de IV (na escala Mercalli modificada), ocorreu numa zona que "tem historial de geração de sismos de magnitudes razoavelmente superiores" à verifica no abalo de hoje.

"Estamos a falar de um [sismo] 3,4. À partida é um sismo pequeno, mas como ocorre muito próximo de zonas densamente habitadas acaba por ser percecionado pelas pessoas", explicou.