O Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD avançou hoje com a sua própria versão de reforma das Forças Armadas (FA), com "seis objetivos", e necessidade de retocar conceitos na Constituição da República Portuguesa (CRP).

O documento "O Conceito de Defesa Nacional" dos sociais-democratas foi apresentado em conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa, e defende que a noção de "ameaça externa" (estabelecida na revisão constitucional de 1982) é considerada "anacrónica", por exemplo devido às novas realidades como ataques cibernéticos, que não são "internos" ou "externos", mas antes "globais".

"Uma postura política para levar questões ao debate. É um alfa e um ómega para levar os portugueses ao debate. Se há matéria transversal a todas a regiões e setores é a Defesa Nacional para que possamos atingir o ponto de chegada mais enriquecidos", declarou o coordenador do CEN para o setor, Ângelo Correia, antigo ministro da Administração Interna da Aliança Democrática (PPD, CDS-PP e PPM), sublinhando a vontade de "consensualizar" por parte do PSD.