O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, prestou hoje uma homenagem nacional ao falecido rei Goodwill Zwelithini KaBhekuzulu, sublinhando que foi durante o seu reinado que os amaZulu alcançaram a estabilidade após séculos de colonialismo e injustiça.

O monarca amaZulu, que reinou desde 1971, morreu no dia 12 de março, devido a complicações associadas à diabetes e à covid-19, no hospital público Chief Albert Luthuli, em Durban, litoral do país, e foi sepultado na madrugada de hoje em Kwanongoma, norte da província do KwaZulu-Natal.

"Hoje é um dia difícil porque caiu uma árvore gigante", declarou o Presidente Ramaphosa, no elogio na cerimónia fúnebre oficial realizada na manhã de hoje na terra natal do rei Zulu, salientando que "muitos líderes e povos de outros países no continente africano e outras partes do mundo manifestaram as suas condolências pela morte do nosso monarca".