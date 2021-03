Covid-19

A ministra da Saúde de Angola anunciou hoje que 54.515 pessoas já foram vacinadas contra a covid-19 no país e que até agora não foram detetados "efeitos adversos graves" associados à vacina da AstraZeneca, suspensa em vários países.

Sílvia Lutucuta participava no encontro virtual da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a pandemia de covid-19 em África, durante o qual reiterou o empenho do Governo angolano em prosseguir com a vacinação contra a covid-19.

Segundo a governante, Angola vacinou 54.515 pessoas, entre funcionários da saúde na "linha da frente" do combate à pandemia, bem como idosos.