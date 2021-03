Novo Banco

O antigo administrador financeiro do Novo Banco João Moreira Rato revelou hoje que, logo após a resolução do BES, a então administração da nova instituição informou o Banco de Portugal que o capital inicial "poderia não ser suficiente".

Na audição que decorre hoje na comissão eventual de inquérito parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, a deputada do CDS-PP Cecília Meireles questionou João Moreira Rato sobre se o capital inicial de 4,9 mil milhões de euros para o banco de transição que nasceu do colapso do BES era adequado, na perspetiva da primeira equipa de gestão do Novo Banco.

"Pouco tempo depois, ainda em agosto, em lembro-me de, no Conselho de Administração, nós discutirmos que o capital que tínhamos poderia não ser suficiente para fazer face os problemas que poderiam ainda acontecer e ter algum impacto no balanço do banco", revelou.