Actualidade

O Opus Dei considerou hoje que as propostas para os políticos declararem todas as associações a que pertencem afetam a liberdade religiosa, defendendo que devem ser envolvidas neste debate a Igreja Católica e as várias confissões religiosas.

À agência Lusa, o porta-voz do Opus Dei, única prelatura pessoal instituída pela Igreja Católica, afirmou ser "louvável o propósito de reforçar a transparência", mas "a declaração de pertença que se propõe, seja facultativa segundo o PAN, seja obrigatória segundo o PSD, tem um problema grande e um problema menor".

"O problema grande é o apontado no parecer da Comissão da Liberdade Religiosa que diz que a proposta 'viola, de forma inequívoca, diversas normas da Constituição', desde logo porque para a Constituição 'ninguém pode ser perguntado' nem pode ser 'prejudicado por se recusar a responder' sobre as suas filiações religiosas", disse Pedro Gil, salientando que, "assim, por afetar a liberdade religiosa, deverão ser envolvidas a Igreja Católica e as várias confissões religiosas".