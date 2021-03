Actualidade

Trinta pessoas, incluindo 11 civis, foram mortas em dois dias de confrontos entre o exército congolês e um grupo armado ativo em Ituri, nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo), de acordo com fontes militares.

Um ataque da milícia Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (Codeco) contra as aldeias de Tchele e Garua na segunda-feira resultou na morte de "11 civis, dois soldados e um polícia", indicou um porta-voz do exército em Bunia, capital de Ituri, uma província no nordeste do país, em declarações à agência France-Presse.

Numa contraofensiva na terça-feira, "16 milicianos foram neutralizados" (mortos), disse a mesma fonte. As duas aldeias, cenário dos confrontos, estão "sob o controlo" do exército, acrescentou.