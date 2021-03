Actualidade

O presidente da Associação das Aldeias Históricas de Portugal admitiu hoje que a falta de turistas na Páscoa, tanto nacionais como espanhóis, será uma "enorme machadada" na região, que esperava um ano com "algum otimismo".

"A dificuldade enorme que já temos em ter dinamismo no turismo numa época normal é penalizada particularmente por este momento", disse hoje à agência Lusa António Robalo.

Segundo o presidente da Associação das Aldeias Históricas de Portugal e do município do Sabugal, o "otimismo inicial" relativo ao ano de 2021 "transformou-se em algum pessimismo", devido à continuidade da pandemia, e a situação representa "uma enorme machadada" para o setor do turismo.