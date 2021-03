BES

A auditora KPMG considerou hoje, no início do julgamento do recurso à coima de um milhão de euros aplicada pela CMVM, a condenação "despropositada" e "escandalosa" a retroatividade da lei da "suspensão covidiana" para evitar a prescrição parcial do processo.

Na primeira sessão do julgamento do pedido de impugnação da decisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que em outubro de 2020 condenou a sociedade de revisores oficiais de contas por 66 infrações praticadas no âmbito da auditoria às contas do Banco Espírito Santo (BES) relativas aos exercícios de 2012 e 2013, o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, ouviu os mandatários das partes apresentaram as questões que esperam ver decididas durante o julgamento.

O advogado da KPMG, João Matos Viana acusou a CMVM de "mexer no contador do tempo" ao "retroagir" em 11 dias a lei de 20 de março de 2020, procurando evitar a prescrição da parte do processo relativa ao exercício de 2012 das contas consolidadas do BES, informando que juntou dois pareceres para contrariar esse entendimento.