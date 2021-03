Covid-19

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, insistiu hoje na importância do planeamento atempado do fim das moratórias bancárias, com partilha "clara" do risco entre os agentes.

"Este é o momento, nos próximos três quatro meses, de fazer uma profunda reflexão para resolver atempadamente e sem excitação excessiva os grandes problemas que vão surgir a sociedade portuguesa", disse António Ramalho durante a Conferência "Portugal que faz", uma iniciativa do Novo Banco e do Global Media Group dedicada, nesta edição, à região de Trás-os-Montes, Alto Tâmega e Douro.

"Como se partilha o risco das moratórias? É algo que tem que ser partilhado de uma forma clara, não pode ficar só no sistema financeiro", considerou.