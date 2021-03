Covid-19

Cerca de 50 proprietários de pesqueiras de Melgaço exigiram hoje ao Governo que permita a safra da lampreia nas pesqueiras no Troço Internacional do Rio Minho (TIRM), tal como acontece do lado espanhol desde 15 de fevereiro.

"Dizem que não podemos ter acesso às pesqueiras por causa da covid-19, porque estamos confinados. Mas não compreendo, [porque] se posso ir para o campo, para uma horta, para as vinhas porque é que não posso vir à pesqueira, e se olho para o lado espanhol e vejo as pesqueiras armadas. Sendo o rio internacional porque é que nós não podemos vir às pesqueiras", afirmou o presidente da Associação A Batela, Venâncio Fernandes.