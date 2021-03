Moçambique/Ataques

O ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique disse hoje à Lusa que serão retomadas em breve as obras do projeto de gás de Cabo Delgado, liderado pela petrolífera Total e suspenso devido à proximidade de ataques de rebeldes armados no final de 2020.

"Estão praticamente criadas as condições para a retoma [dos trabalhos de construção]", referiu Max Tonela.

"Tivemos uma discussão recente, ainda esta semana, com o presidente para África da Total e concordámos que, em breve, será anunciada publicamente a retoma dos trabalhos", enfatizou.