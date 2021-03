Actualidade

Uma aula aberta, atuações de combos de alunos e um concerto de João Moreira, Bruno Santos e Romeu Tristão destacam-se no programa das comemorações do 73.º aniversário do Hot Clube de Portugal, a decorrer na sexta-feira, nas redes sociais.

"Um dia de festa, 'de portas abertas', a celebrar aquilo que nos junta", é como o Hot Clube define as comemorações do aniversário que decorrem nas suas páginas no Facebook e no Instagram.

A celebração começa às 11:00, com um direto com o músico Feodor Bivol, que dará uma aula aberta de guitarra jazz, no Facebook.