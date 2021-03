Novo Banco

Os deputados Miguel Matos (PS) e Hugo Carneiro (PSD) disseram hoje na comissão de inquérito ao Novo Banco que a empresa que avaliou a Tranqulidade, a Duff & Phelps, tinha trabalhado com a Apollo, que acabou por comprar a seguradora.

Na avaliação do valor, "a Duff & Phelps, na sua 'fairness opinion' [opinião sobre valor], no texto propriamente dito que entregou ao Novo Banco, faz constar que nos dois últimos anos prestou serviço de consultoria pagos à Apollo no âmbito de outros negócios", disse o parlamentar do PSD na audição ao antigo administrador do Novo Banco João Moreira Rato comissão de inquérito às perdas imputadas ao Fundo de Resolução.

O deputado do PSD questionou João Moreira Rato "se o Conselho de Administração se apercebeu que isso estava escrito e se isso suscitou alguma dúvida ou alguma questão".