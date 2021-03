Novo Banco

O deputado do PCP Duarte Alves apresentou hoje na comissão de inquérito ao Novo Banco documentos que demonstram que um funcionário da PwC, que tinha avaliado os ativos do BES, participou na compra da seguradora Tranquilidade pela Apollo.

"Uma das pessoas identificadas é René Beltjens, que é identificado nesta nota do Novo Banco como sendo membro da PwC International Tax Structuring Network, ou seja, a mesma entidade, a PwC, que um tempo antes fez a avaliação do ativo Tranquilidade", disse o deputado, referindo-se a um documento interno do Novo Banco.

Nesse parecer de risco interno do banco "relativo à sociedade que a Apollo criou para a compra da Tranquilidade", é feita "uma análise dos órgãos de gestão, de quem são as pessoas que estão à frente deste fundo", segundo o deputado.