Covid-19

As oito estruturas de retaguarda covid-19 do Norte registam atualmente uma taxa de ocupação de 2% e apenas duas, o Seminário do Bom Pastor, em Valongo, e o Hotel João Paulo II, em Braga, manter-se-ão em funcionamento após março.

A informação foi dada hoje pelo secretário de Estado da Mobilidade e coordenador regional da zona Norte para a covid-19, Eduardo Pinheiro, numa sessão que decorre na Assembleia da República e junta os responsáveis das restantes regiões.

"Hoje a taxa de ocupação no total da região é, felizmente, somente 2%, pelo que está determinada a suspensão de parte destas [estruturas de retaguarda] até ao final do corrente mês de março, mantendo-se por precaução em funcionamento duas estruturas: a de Braga e a do Seminário do Bom Pastor [concelho de Valongo, distrito do Porto]", disse Eduardo Pinheiro.