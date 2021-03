Actualidade

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) condenou hoje o Estado português pela discriminação de não-residentes face aos residentes na tributação das mais valias imobiliárias, dando razão a uma queixa apresentada por um português emigrante em França.

Segundo um acórdão do TJUE hoje publicado e divulgado pela sociedade de advogados SLCM, em representação de um cidadão português emigrante e residente em França, este último terá direito a reaver o IRS pago em excesso.

Esta decisão do TJUE aplica-se "a todos os cidadãos não-residentes que realizaram mais valias e pagaram imposto indevido", tendo o TJUE se pronunciado no sentido de que as pessoas singulares não-residentes que vendem os seus imóveis em território português são discriminados face aos residentes no momento da tributação, sendo tal facto contrário ao princípio da liberdade de capitais previsto no Tratado de Funcionamento da União Europeia.