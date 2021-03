5G

A presidente executiva da Sonae, Cláudia Azevedo, criticou hoje as regras do leilão do 5G, que está a decorrer há mais de 40 dias, afirmando que "este concurso não tem pés nem cabeça".

"Este leilão não faz sentido nenhum", afirmou a gestora, quando questionada sobre o 5G na conferência de imprensa dos resultados da Sonae, que decorreu por videoconferência.

Cláudia Azevedo apontou que o leilão de quinta geração "faz uma reserva de espectro para os novos entrantes e impede os operadores que têm investido de terem espectro suficiente para melhor muito o 4G e investir no 5G".