Actualidade

A Universidade da Beira Interior está a acolher duas famílias de refugiados sírios, num total de 15 pessoas, informou hoje aquela instituição com sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a UBI especifica que o acolhimento se prolonga por 18 meses, no âmbito de um protocolo de cooperação com o Alto Comissariado para as Migrações.

"O projeto de acolhimento enquadra-se no âmbito da responsabilidade social da UBI e envolve duas famílias, constituídas por crianças, jovens e adultos, com idades compreendidas entre os cinco e os 57 anos, num total de quinze pessoas", aponta a UBI.