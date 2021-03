Actualidade

O chefe da Casa Civil do Presidente da República de Angola disse hoje que realizar reformas profundas na Constituição introduziria instabilidade no sistema jurídico do país.

Adão de Almeida respondia hoje aos deputados na Assembleia Nacional, no âmbito da discussão e aprovação da proposta de revisão pontual da Constituição da República, solicitada pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço.

Nas intervenções, vários deputados consideraram que esta é uma oportunidade para a revisão de outras questões que preocupam a sociedade angolana, como defendedu o deputado do grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) Alcides Sakala.